Як повідомляє Фабріціо Романо, "жовта субмарина" домовилася про перехід Жоржа Мікаутадзе з Ліона. Нападник вже узгодив довгостроковий контракт з Вільяреалом. Іспанці за трансфер 24-річного гравця заплатять Ліону 30 мільйонів євро.

Мікаутадзе – вихованець Метца, хоча й побував в академії Ліона. У 2023 році перейшов в Аякс, але швидко повернувся до "гранатових", не зумівши адаптуватися в Нідерландах. Влітку 2024 року він приєднався до Ліона, за який мріяв виступати з дитинства. Загалом за "ткачів" він відіграв у 49 матчах, забивши 18 голів та віддавши 11 асистів.

Варто зауважити, що Мікаутадзе викликається до збірної Грузії. У Лізі націй Жорж забивав у ворота України.

