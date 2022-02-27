У чемпіонаті Іспанії у неділю відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат ІІспанії 2021/22, 26-й тур

Вільяреал – Еспаньйол – 5:1

Голи: Піно, 14, 20, 46, 53, Діа, 86 – Баре, 65

Севілья – Бетіс – 2:1

Голи: Ракітіч, 24 (пен.), Ель-Хаддаді, 41 – Каналес, 90+4

Реал Сосьєдад – Осасуна – 1:0

Гол: Елустондо, 52

Барселона – Атлетік – початок о 22:00

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Програму дня в Іспанії відкривала зустріч між Вільяреалом і Еспаньйолом. У випадку перемоги "жовта субмарина" наблизилась би до зони Ліги чемпіонів на відстань трьох очок, але "папуги" здавалися дуже міцним горішком. Форварду "підводників" – Єремі Піно – про силу каталонців не повідомили, тож він відвантажив у ворота гостей чотири голи до 53-ї хвилини. Єремі став першим футболістом в історії, якому вдалося забити чотири голи у ворота Еспаньйола з Дієго Лопесом у рамці.

"Папуги" відіграли один гол на 63-й хвилині зусиллями Баре, але Булай Діа наприкінці зустрічі встановив остаточний рахунок – 5:1. Розгром на Кераміці.

У севільському дербі Севілья приймала Бетіс. Ще до середини тайму "червоно-білі" вийшли вперед: Браво порушив правила у власному штрафному і Ракітіч з позначки відкрив рахунок у матчі. Незадовго до перерви Ель-Хаддаді зважився на дальній удар і на відпочинок підопічні Хулена Лопетегі пішли з перевагою у два м'ячі.

Крістіан Тельйо в середині другого тайму ледь не забив з межі штрафного – Буну не дозволив м'ячу влетіти під поперечину. Наприкінці матчу шанс був і у Морено, але сфера просвистіла повз ворота. Зрештою на четвертій доданій хвилині Каналес один гол відквитав, але на більше не вистачило часу.

Реал Сосьєдад ще не зовсім випав із боротьби за Лігу чемпіонів. У випадку домашньої перемоги над Осасуною баски наблизились би до топ-4 на відстань чотирьох очок – втім, у першому таймі команди обійшлися без голів, та і сама гра була рівною. По перерві вона теж особливо не змінилась, але господарям вдалося забити на 52-й хвилині зусиллями Елустондо.

Осасуна цей гол так і не відіграла. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Сосьєдада.

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