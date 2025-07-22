Вільяреал підписав з Карпатами воротаря Якова Кінарейкіна – угода розрахована до літа 2030 року. Він став першим українцем з того часу, як у третій команді "жовтої субмарини" виступав Олексій Гуцуляк. Кінарейкін приєднався до Вільяреалу Б, який виступає в третьому дивізіоні.

Український голкіпер офіційно перейшов до клубу Ла Ліги, який виступає в ЛЧ

Як інформує портал EsportBase, іспанський клуб заплатив Карпатам за воротаря суму, яка перевищує 1 млн євро. Очікується, що українець стане основним воротарем команди.

У минулому сезоні Вільяреал завершив чемпіонат Іспанії на п'ятій позиції і пробився в ЛЧ завдяки додатковому місцю.

"Футболку Обамеянга зберігаю досі": легенда Ворскли про 15 років у клубі, вбивство Бабаєва, слова Шеви і "Червону руту"