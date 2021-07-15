Вільяреал за 12 мільйонів євро придбав бомбардира з Ліги 1
15 липня 09:45 - Читать на русском
Вільяреал підсилив атакувальну ланку перед виступами в Лізі чемпіонів.
Новачком "Жовтої субмарини" став нападник Реймса Булай Діа, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на 5 років.
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За даними Transfermarkt, Вільяреал віддав за Діа 12 млн євро. Нападник Реймса став відкриттям минулого розіграшу чемпіонату Франції, опинившись у десятці найкращих бомбардирів. Сенегалець провів 36 матчів, в яких відзначився 14 голами.
Нагадаємо, Вільяреал фінішував лише на сьомій сходинці Прімери, але перемога в Лізі Європи дозволила команді Емері пробитися до Ліги чемпіонів.
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