Вільяреал підсилив атакувальну ланку перед виступами в Лізі чемпіонів.

Новачком "Жовтої субмарини" став нападник Реймса Булай Діа, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на 5 років.

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За даними Transfermarkt, Вільяреал віддав за Діа 12 млн євро. Нападник Реймса став відкриттям минулого розіграшу чемпіонату Франції, опинившись у десятці найкращих бомбардирів. Сенегалець провів 36 матчів, в яких відзначився 14 голами.

Нагадаємо, Вільяреал фінішував лише на сьомій сходинці Прімери, але перемога в Лізі Європи дозволила команді Емері пробитися до Ліги чемпіонів.

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