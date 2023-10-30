Гранада у рідних стінах приймала Вільяреал. Нічия у цій зустрічі нікого не влаштовувала – господарі не знали перемог протягом семи турів, а гості не виграли жодного матчу з останніх п'яти. "Насриди" тримались у зоні вильоту, а "жовта субмарина" розташувалась у трьох очках від неї.

Беллінгем став найкращим молодим гравцем сезону

Поєдинок подарував вболівальникам одразу п'ять голів, причому всі вони були забиті до 34-ї хвилини. Левантійці вразили своєю результативністю, забивши тричі з перших чотирьох ударів по воротах – а за весь матч Вільяреал пробив шість разів. Таким чином підопічні Пачети оформили рахунок 0:3 (дубль у активі Жерара Морено), однак Гранада відіграла два м'ячі в наступні шість хвилин.

У другому таймі господарі вели за ударами з рахунком 9:1, але камбеку так і не добились. Фінальний свисток зафіксував перемогу "жовтої субмарини".

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм