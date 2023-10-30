Вільяреал втримав перемогу в битві з Гранадою – команди забили п'ять голів за півгодини, "субмарина" вразила реалізацією
Гранада в рамках завершального матчу 11-го туру іспанської Прімери 2023/24 зазнала прикрої поразки від Вільяреала (2:3). Звіт читайте на "Футбол 24".
Гранада у рідних стінах приймала Вільяреал. Нічия у цій зустрічі нікого не влаштовувала – господарі не знали перемог протягом семи турів, а гості не виграли жодного матчу з останніх п'яти. "Насриди" тримались у зоні вильоту, а "жовта субмарина" розташувалась у трьох очках від неї.
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Поєдинок подарував вболівальникам одразу п'ять голів, причому всі вони були забиті до 34-ї хвилини. Левантійці вразили своєю результативністю, забивши тричі з перших чотирьох ударів по воротах – а за весь матч Вільяреал пробив шість разів. Таким чином підопічні Пачети оформили рахунок 0:3 (дубль у активі Жерара Морено), однак Гранада відіграла два м'ячі в наступні шість хвилин.
У другому таймі господарі вели за ударами з рахунком 9:1, але камбеку так і не добились. Фінальний свисток зафіксував перемогу "жовтої субмарини".