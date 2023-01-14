Вільяреал після трьох перемог поспіль (зокрема, і над Реалом) отримав змогу піднятись у зону Ліги чемпіонів. Для цього необхідно було перемогти Сельту на Балаідосі. Галісійцям теж треба було набирати максимум очок, адже відрив від зони вильоту у команди був мінімальним.

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Господарі дуже старались. У першому таймі вони вели за ударами з рахунком 8:1, що конвертувалось у два небезпечних моменти. Аспас і Мальйо пробивали головою з лінії воротарського, але у площину воріт не влучили. Зате у Вільяреала все вийшло – Жерар Морено з півкола перед штрафним потужно пробив у лівий нижній кут. 0:1!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. В другому ж таймі "жовта субмарина" трішечки додала в активності, однак до фінального свистка гості провели всього два удари. Щоправда, один з них припав на хрестовину (у неї влучив Морланес).

Сельта відчутно переважала в гостроті, за що й була винагороджена заслуженим голом на 68-й хвилині. Його провів Ларсен, який тільки-но вийшов на заміну, отримав пас від Вейги й прошив Рейну з правого краю карного майданчика. 1:1! Галісійці могли й перемогу вирвати, однак постріли Де Ла Торре й Нуньєса пройшли повз ліву стійку, а удар Тапії з лінії воротарського витягнув голкіпер.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Вільяреал набрав 28 очок і таки піднявся у зону ЛЧ, але у Бетіса стільки ж балів, а мадридський Атлетіко відстає на один. Та і Атлетік перебуває на відстані у два пункти. Сельта ж 17 очками тримається п'ятнадцятою.

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