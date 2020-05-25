Вільяреал втратив центрбека до кінця сезону

Оборонець іспанського Вільяреала Раміро Фунес Морі зазнав важкої травми та не допоможе команді наприкінці сезону в Ла Лізі.

29-річний центрбек серйозно травмувався, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Морі отримав розрив підколінного сухожилля правої ноги. У вівторок досвідчений аргентинець буде прооперований. Відновлення оборонця після хірургічного втручання займе до чотирьох місяців.

У нинішньому сезоні Раміро Фунес Морі провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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