Вільяреал починав чемпіонат домашнім матчем проти новачка Ла Ліги – Ов'єдо. Стартовому свистку передувала овація для 40-річного Касорли, адже легендарний форвард зіграв за "жовту субмарину" 350 матчів. Взагалі, вся зустріч проходила під афішею повернення Санті до Ла Ліги. Причому він повернувся в еліту з рідним клубом.

Касорлу залишили в запасі, випустивши аж на 85-й хвилині. Ось як його вітали на колись рідній арені:

Гості непогано розпочали поєдинок, ледь не відкривши рахунок на 14-й хвилині з пенальті. Самуель Рондон – теж доволі масштабна фігура в футболі – підійшов до "позначки", але переграти Жуніора Рейса не зміг.

А невдовзі Ов'єдо залишився у меншості. Опорник Рейна примудрився отримати жовті картки на 18-й та 27-й хвилинах, а вже на 29-й Вільяреал вийшов вперед. Етта Йонг відзначився після подачі з кутового й зрізки від суперника. Ще через сім хвилин Гейє отримав пас від Пепе й пробив з лінії штрафного – чи то з рикошетом, чи то без, але м'яч влетів під ближню стійку. 2:0.

Звісно, після цього шансів на казку в Ов'єдо не було. "Жовта субмарина" завершила матч з 25 ударами (проти 5-ти у новачків), награвши на 2,5 очікуваних голів. Голкіпер гостей виконав 10 сейвів.

Тим не менш, гості у таких скрутних умовах примудрилися уникнути розгрому. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вільяреала з рахунком 2:0.

