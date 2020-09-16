Вільяреал підписав захисника Первіса Еступіньяна, який знайомий з чемпіонатом Іспанії.

Новачок обійшовся "жовтій субмарині" у чималі 15 млн фунтів (16,4 млн євро), інформує офіційний сайт клубу. Особистий контракт Еступіньяна доволі незвичний – аж на сім років.

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Еквадорець належав Уотфорду, однак сезон 2019/20 проводив у Осасуні на правах оренди. Лівий латераль добре проявив себе в іспанській Прімері – 36 матчів, один гол та 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше Вільяреал підписав голкіпера Реал Сосьєдада Херонімо Рульї, хавбеків Дані Парехо та Франсіса Коклена (обидва з Валенсії), а також орендував у Реала Такефусу Кубо.

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