Вільяреал вдома впевнено обіграв Вальядолід: 5-й тур Прімери, матчі суботи

Відбулись чергові поєдинки 5-го туру чемпіонату Іспанії.

Прімера, 5-й тур

Вільяреал – Вальядолід – 2:0

Голи: Касорла, 77 (п), Онтівероса, 89

Леванте – Ейбар – початок матчу о 17:00

Атлетіко – Сельта – початок матчу о 19:30

Гранада – Барселона – початок матчу о 22:00

У першому матчі суботи 5-го туру іспанської Прімери Вільяреал приймав Вальядолід. Прикро, але Андрій Лунін знову залишився у статусі резервного голкіпера команди Серхіо Гонсалеса. Суперники обережно розпочали поєдинок, довго не загрожуючи воротам одне одного. Трохи згодом у гостей міг забивати Оскар Плано, однак голкіпер парирував його удар з меж штрафного майданчика. Вільяреал відповів швидкою атакою на 32-й хвилині. Касорла отримав м'яч на підступах до володінь Масіпа й одразу потужно пробив, але по центру, тож голкіпер впорався.

Лунін зізнався Вернидубу, як переживає відсутність ігрової практики в чемпіонаті Іспанії

У другій половині цікавіше виглядали господарі. На 70-й Екамбі змарнував чудову нагоду забити з близької відстані, поціливши у голкіпера. Втім, домінування на чужій половині поля зрештою дало результат. Господарі отримали право на пенальті після й капітан Санті Касорла легко переграв голкіпера – 1:0. На 89-й Выльяреал зняв усі питання щодо переможця. Чуквуєзе знайшов ніким не прикритого Онтівероса на дальній стійці, який точно пробив у кут – 2:0. У підсумку Вільяреал тимчасово увірвався у першу п'ятірку з 8-а пунктами, а Вальядолід залишився 12-им.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду