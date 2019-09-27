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Вільяреал вдома розгромив Бетіс у матчі з 6-ма голами

27 вересня 23:53 47 Читать на русском
Вільяреал вдома розгромив Бетіс у матчі з 6-ма голами
Вільяреал – Бетіс – 5:1 / фото твіттер ФК Вільяреал

У першому матчі 7-го туру Прімери Вільяреал забив Бетісу 5 голів, на що гості зуміли відповісти лише одного разу. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

39’ Токо Екамбі
68’ Сантьяго Касорла
77’ Токо Екамбі
90+2’ Жерар Морено
90+5’ Семюель Чуквуезе
 
Емерсон 48’
39’ Токо Екамбі
48’ Емерсон
68’ Сантьяго Касорла
77’ Токо Екамбі
90+2’ Жерар Морено
90+5’ Семюель Чуквуезе

7-й тур Прімери розпочався поєдинком у Вільяреалі, де місцевий клуб приймав Бетіс. Перший тайм проходив за майже рівної гри та контролю м'яча, однак гостріше було біля воріт гостей. Спершу Рубен Пенья пробивав впритул до воріт, але поцілив прямо у голкіпера, а на 33-й Екамбі таки забив гол, перед тим, щоправда, опинившись у офсайді. Утім, ще до перерви господарі забили за правилами. Той таки Екамбі класно вибіг на ближню стійку та переправив круглого у ворота після подачі з кутового – 1:0.

Уже на 3-й хвилині другого тайму Емерсон зрівняв рахунок. На 67-й Чуквуезе впав у штафному майданчику після зіткнення із захисником, арбітр довго визначався з рішенням, та у підсумку таки призначив пенальті. Одинадцятиметровий взявся пробивати Касорла і переграв голкіпера по центру воріт. На 76-й господарі вирвались у контратаку (3 в 3) й Екамбі з передачі Морено оформив дубль, а на другій доданій хвилині Морено добив суперника після сольного пробігу через усе поле. Здавалось, на цьому все, але дірявий захист Бетіса доволив відзначитись іще Чуквуезе після зміщення з флангу на 90+5-й. 5:1 на користь господарів у підсумку.

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Теги
Вільяреал Вільяреал Бетіс Бетіс Іспанія Вільяреал - Бетіс
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