Вільяреал узгодив контракти з двома лідерами Валенсії, – AS

Вільяреал вирішив "пограбувати" Валенсію, яка цього літа влаштовує масовий розпродаж.

"Жовта субмарина" узгодила контракти з двома провідними хавбеками левантійців – Дані Парехо і Франсісом Кокленом, інформує AS.

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Клуби ще повинні домовитися щодо ціни гравців. Валенсія сподівалася отримати за свій дует 20 млн євро, натомість Вільяреал більше схиляється до 10-ти. Очікується, що до середи (12 серпня) питання обох переходів буде вирішене.

Додамо, що Коклен провів за Валенсію 36 матчів у минулому сезоні, відзначився 2 асистами. Статистика капітана "кажанів" Парехо – 10 голів та 6 асистів у 47 поєдинках.

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