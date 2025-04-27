Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

Вільяреал – Еспаньйол – 1:0

Гол: Піно, 52

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У неділю, 27 квітня, в чемпіонаті Іспанії відбувся перенесений матч 26-го туру. Гра мала пройти ще 3 березня, однак через погодні умови зустріч так і не відбулась (у Вільяреалі почалася сильна злива і в місті було оголошено червоний рівень тривоги).

"Жовта субмарина" вийшла вперед вже в середині першого тайму, однак взяття воріт скасували через офсайд. По перерві ж до удару Піно в арбітра вже не було жодних претензій: Пепе отримав передачу праворуч, змістився по лінії штрафного ближче до центру і замість удару віддав ліворуч на Піно – той з льоту пробив у ближній кут, спіймавши кіпера на протиході.

Комесанья за трохи міг подвоювати перевагу господарів, однак добре зіграв воротар. А наприкінці зустрічі не пощастило вже Б'юкенену – його удар пройшовся притирку зі стійкою. Як наслідок, все завершилось мінімальною перевагою Вільяреала, який набрав 55 очок і піднявся на п'яту сходинку у зоні Ліги чемпіонів. Еспаньйол з 39-ма пунктами тринадцятий.

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