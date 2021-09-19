Чемпіонат Італії 2021/22, 5-й тур

Мальорка – Вільяреал – 0:0

Реал Сосьєдад – Севілья – початок о 17:15

Бетіс – Еспаньйол – початок о 19:30

Валенсія – Реал – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок на Балеарських островах, де серед пальм і пляжів розташувався стадіон Іберостар. Там Мальорка приймала Вільяреал – і чинний тріумфатор Ліги Європи підійшов до цієї зустрічі взагалі без перемог у новому сезоні. Підопічні Унаї Емері були надзвичайно вмотивованими, тож у першому таймі вони володіли ініціативою, змарнувавши кілька небезпечних моментів. Після одного з них захиснику Мальорки довелося виносити м'яч з лінії воріт.

Втім, по перерві тиск гостей здувся. За весь другий тайм Вільяреал завдав всього три удари, причому останні два припали на компенсований час. Мальорка виглядала активніше, однак гольових епізодів у господарів теж не виникало. У підсумку, поєдинок завершився нульовою нічиєю.

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