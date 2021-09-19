Вільяреал розписав нульову нічию з Мальоркою – "жовта субмарина" досі не знає перемог у Ла Лізі
Мальорка та Вільяреал в рамках поєдинку 4-го туру Ла Ліги голів не забивали. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2021/22, 5-й тур
Мальорка – Вільяреал – 0:0
Реал Сосьєдад – Севілья – початок о 17:15
Бетіс – Еспаньйол – початок о 19:30
Валенсія – Реал – початок о 22:00
Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок на Балеарських островах, де серед пальм і пляжів розташувався стадіон Іберостар. Там Мальорка приймала Вільяреал – і чинний тріумфатор Ліги Європи підійшов до цієї зустрічі взагалі без перемог у новому сезоні. Підопічні Унаї Емері були надзвичайно вмотивованими, тож у першому таймі вони володіли ініціативою, змарнувавши кілька небезпечних моментів. Після одного з них захиснику Мальорки довелося виносити м'яч з лінії воріт.
Втім, по перерві тиск гостей здувся. За весь другий тайм Вільяреал завдав всього три удари, причому останні два припали на компенсований час. Мальорка виглядала активніше, однак гольових епізодів у господарів теж не виникало. У підсумку, поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Осасуна легко перемогла Алавес, Атлетіко у меншості розписав нічию з Атлетіком, Фалькао дебютував за Райо Вальєкано