Вільяреал розгромив Леганес на виїзді: 4-й тур Прімери, матчі суботи

Леганес у цьому сезоні лише програвав

Леганес вдома не зумів нічого протиставити Вільяреалу й після 4-х турів залишився на останньому місці.

У 4-му турі іспанскої Прімери Вільяреал на виїзді впевнено здолав Леганес. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 3-й тур

Леганес – Вільяреал – 0:3

Голи: Морено, 26, 90+3 Касорла, 39

Реал Сосьєдад – Атлетіко – початок матчу о 19:30

Барселона – Валенсія – початок матчу о 22:00

У суботу Вільяреал завітав у гості до Леганеса. Вже зі старту поєдинку гості захопили ініціативу, періодично створюючи моменти біля чужих воріт. На 26-й хвилині Херард Морено в дотик переправив прострільну передачу прямісінько у дев'ятку! 0:1. А під завісу тайму господарі самі полегшили завдання Вільяреалу: Хонатан Сілва після навісу у штрафний майданчик зрізав м'яч у власні ворота – 0:2. Наприкінці другого тайму Морено оформив дубль й довів перевагу гостей до розгромної. Вільяреал здобув впевнену перемогу та піднявся з дна турнірної таблиці. Натомість Леганес досі без жодної перемоги після 4-х турів.

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