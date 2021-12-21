Вільяреал в останніх двох матчах Ла Ліги нарешті намацав переможну ходу, здолавши Райо Вальєкано і Реал Сосьєдад, тож планував і у нинішньому поєдинку проти одного з аутсайдерів здобути три очки. У Алавеса справи йшли не так добре – востаннє підопічні Хаві Кальєхи святкували звитягу 6 листопада у матчі з Леванте і перебували у низу турнірної таблиці. Тож боротьба за заповітні три пунки обіцяла бути запеклою.

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Команди з перших хвилин вирішили не відсиджуватись в обороні, а шукати щастя поблизу воріт суперника. Проте по-справжньому перший небезпечний момент виник лише на 11-й хвилині: Чуквуезе пройшов лівим флангом і видав розкішний простріл під удар Морено – Жерара на мить випередив захисник. Та вже за трохи форвард збірної Іспанії таки отримав свій шанс: після фантастичного перепасування у штрафному майданчику Алавеса, за яким баски лише спостерігали з відкритими ротами, Морено влучно завершив комбінацію у ліву дев'ятку після передачі Парехо.

За мить вже Трігерос відбрав м'яч у оборонця і цілив у ближній кут – Фернандо Пачеко накрив собою сферу. Тиск господарів продовжився і в середині тайму Діа подвоїв: він подав від бокової лінії, встиг забігти у штрафний майданчик, скористався помилкою захисника і, зблизившись з голкіпером, пробив у дальній кут.

Згодом Чуквуезе забив втретє, але офсайд позбавив радості Унаї Емері. Сілла у відповідь правим флангом увійшов у карний Вільяреала, обійшов захисника, посадив Рулью на п'яту точку і вже у падінні зумів проштовхнути сферу у ворота – м'яч пройшов впритирку зі штангою. В очікуванні свистка на перерву господарі розслабились і пропустили гол у роздягальню: Хоселу після навісу у штрафний майданчик виграв верхову дуель і м'яч прилетів на ногу Понсу, який потужним ударом не схибив.

Після відпочинку "жовта субмарина" вирішила відновити перевагу у два голи і взялась створювати моменти біля воріт Алавеса: потужний удар зі штрафного від Парехо просвистів над поперечиною, з його ж пострілом у лівий кут впорався кіпер, а Чуквуезе просто не пощастило з точністю.

Натомість перший же удар гостей у площину воріт у другому таймі звершився голом. Хоселу після дитячої помилки суперника забив свій дев'ятий м'яч у сезоні: після розіграшу штрафного круглий звалився Торресу з ноги і відлетів до нападника Алавеса, який пробив у порожні ворота – голкіпер вийшов надто далеко і банально не встиг врятувати.

В середині тайму Діа вивів господарів вперед, оформивши дубль: Парехо з глибини знайшов пасом Булая у штрафному суперника і той пробив у дальній кут. За три хвилини Піно, який вийшов на заміну, подвоїв перевагу Вільяреала після ефектного пасу п'ятою від Діа. Під кінець матчу Морено поставив масну крапку у матчі, довершивши розгром Алавеса.

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