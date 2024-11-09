Відбулися чергові матчі 13-го туру Ла Ліги. Результати та огляд матчі – в цій новині на "Футбол 24".

Ла Ліга, 13-й тур

Вільяреал – Алавес – 3:0

Голи: Акомач, 38, Парехо, 81 (пен), Комесанья, 90

Леганес – Севілья – 1:0

Гол: Де Ла Фуенте, 82 (п.)

Вилучення: Агуме, 81 (Севілья, червона картка)

Асист Луніна та хет-трик Вінісіуса у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 4:0

Вільяреал зумів втримати перемогу над Алавесом. Гол у першому таймі записав у свій актив Ільяс Акомач. Радість змінилася на смуток, оскільки нападник отримав травму і покинув поле на ношах. У другому таймі Вільяреал ще двічі забивав у ворота суперника, але Алавес від розгрому врятували офсайди. Все ж другий гол господарі оформили на 81 хвилині. Дані Парехо вдало реалізував 11-метровий. А перед фінальним свистком "жовта субмарина" довела рахунок до розгромного завдяки голу Комесаньї.

Вільяреал тепер має 24 бали і відстає від Реала на три бали. Алавес набрав 13 очок і перебуває у другій половині таблиці.

Севілья на виїзді несподівано програла Леганесу. Долю матчу вирішив епізод наприкінці зустрічі: Агуме збив суперника у відчайдушному підкаті у власному штрафному, й арбітр вказав на позначку. Де Ла Фуенте чітко виконав вирок, принісши мадридцям надважливі три пункти.

Перемога дозволила Леганесу набрати 14 очок і впритул наблизитись до Севільї, яка з 15 балами залишається тринадцятою.

Лунін асистом допоміг Вінісіусу оформити хет-трик – українець повторив 30-річний подвиг, жахіття Мілітао, 4:0 від Реала