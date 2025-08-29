Крістал Пелас на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Єремі Піно. 22-річний вінгер підписав контракт з "орлами" на п'ять років.

За інформацією Фабріціо Романо, Крістал Пенал заплатив за Єремі Піно Вільяреалу 30 мільйонів євро. За англійський клуб іспанець виступатиме під 10 номером.

Піно – вихованець Роди та Вільяреала. У 2020 році він дебютував за першу команду "жовтої субмарини". Загалом він відіграв за Вільяреала у 170 матчах, в яких забив 22 голи та віддав 23 асисти.

Додамо, іспанський клуб хотів орендувати Артема Довбика у Роми, але сторони не змогли домовитися. Є ймовірність, що до закриття трансферного вікна "вовки" продадуть українського форварда. Раніше повідомлялося, що Рома проситиме за Довбика близько 30 млн євро.

До слова, Крістал Пелас зіграє проти Динамо в Лізі конференцій.

