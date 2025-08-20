Півзахисник Ренату Вейга переходить з Челсі до Вільяреала.

Вільяреал погодив угоду щодо підписання Ренату Вейги на постійній основі з Челсі, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Угода з гравцем, а також з Челсі щодо пакету на 29,5 млн євро включає в себе додаткові бонуси, а також відсоток від подальшого перепродажу.

Цей трансфер стане для Вільяреала рекордним. Таким чином, літні трансфери клубу сягнуть позначки в 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що "жовта субмарина" може побити клубний трансферний рекорд, підписавши форварда Роми Артема Довбика.

