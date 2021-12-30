Вільяреал підписав хавбека Уотфорда
19:35 - Читать на русском
Французький півзахисник Етьєн Капуе продовжить кар'єру у Прімері.
Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 32-річного Етьєна Капуе.
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Француз підписав контракт з "жовтою субмариною" на 2,5 роки. В АПЛ Етьєн встиг пограти за Тоттенхем та Уотфорд. У 2012-2013 роках хавбек захищав кольори збірної Франції.
У нинішньому сезоні Чемпіоншипа Капуе провів 11 матчів.
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