Вільяреал підсилив захисну ланку досвідченим Сержем Ор'є, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".

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Івуарієць підписав контракт на один сезон з можливістю продовження ще на два роки. Вільяреал отримав Сержа на правах вільного агента. Останнім клубом оборонця був Тоттенхем, але влітку сторони домовились про достроковий розрив контракту за обопільною згодою.

У минулому сезоні АПЛ Ор'є провів 19 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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