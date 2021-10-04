Вільяреал підписав скандального екс-захисника ПСЖ і Тоттенхема
18:09 - Читать на русском
Івуарійський оборонець Серж Ор'є спробує свої сили у чемпіонаті Іспанії.
Вільяреал підсилив захисну ланку досвідченим Сержем Ор'є, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".
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Івуарієць підписав контракт на один сезон з можливістю продовження ще на два роки. Вільяреал отримав Сержа на правах вільного агента. Останнім клубом оборонця був Тоттенхем, але влітку сторони домовились про достроковий розрив контракту за обопільною згодою.
У минулому сезоні АПЛ Ор'є провів 19 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.
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