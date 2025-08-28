Вільяреал офіційно оголосив про підписання іспанського воротаря Арнау Тенаса. Клуб досягнув домовленості з ПСЖ щодо трансферу 24-річного голкіпера, який виступатиме за "жовту субмарину" протягом наступних чотирьох років – контракт підписано до червня 2029-го. Сума трансферу – 2,5 мільйони євро.

Тенас є вихованцем академії Барселони, звідки у 2023 році перейшов у ПСЖ. З французьким клубом Тенас виграв шість трофеїв, включно з Лігою чемпіонів, хоча стабільного ігрового часу так і не отримав.

Найвагоміші здобутки голкіпера – перемога з Іспанією на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, де він був основним воротарем, а також тріумф на чемпіонаті Європи U-19 у 2019-му. Тенас регулярно виступав за юнацькі та молодіжні збірні Іспанії, а у 2022-му отримав навіть виклик до національної команди.

Нагадаємо, що за дубль Вільяреала виступає український голкіпер Яків Кінарейкін, який цього літа переїхав у Іспанію з львівських Карпат.

