В рамках прем'єрної програми 31-го туру Ла Ліги було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 31-й тур

Вільяреал – Еспаньйол – 4:2

Голи: Капу, 53, 90+2, Парехо, 63, Джексон, 63 – Пуадо, 45, Хоселу, 73

Нереалізовані пенальті: Парехо, 63 (Вільяреал)

Вилучення: Еспозіто, 90+5 (Еспаньйол)

Валенсія – Вальядолід – 2:1

Голи: Діакабі, 60, Герра, 90+2 – Ларін, 6

Атлетік – Севілья – 0:1

Гол: Окампос, 90+1 (пен)

Вільяреал піднявся у зону ЛЄ, перегравши у рідних стінах Еспаньйол. Поєдинок виявився епічним – команди забили цілих шість голів, Парехо не реалізував пенальті у ворота каталонців (але успішно зіграв на добиванні), а в компенсований час Еспозіто заробив червону картку. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь "жовтої субмарини".

Як наслідок, "підводники" піднялись на п'яту сходинку. Еспаньйол же втратив шанс покинути зону вильоту, залишившись на передостанній позиції.

У параллеьній зустрічі Валенсія на Местальї здолала Вальядолід. Хоча зустріч почалася невдало – вже на 6-й хвилині капітан Ларін вивів гостей уперед, забивши шостий гол з моменту переходу в клуб. Канадець, поряд з Людовіком Айорке (Майнц) і Коді Гакпо (Ліверпуль), є зимовим підписанням із найбільшою кількістю голів, забитих у топ-5 європейських лігах цього сезону.

Втім, леванітйці відігрались в середині другого тайму зусиллями Діакабі. Перемогу ж приніс Хаві Герра, який вийшов на 90-й хвилині, а вже на 92-й забив другий м'яч у ворота Вальядоліда. "Кажани" піднялись аж на шістнадцяту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги.

Севілья після приходу Хосе Менділібара досі не знає поразок. Ба більше – андалусійці переграли Атлетік у Більбао, хоча матч був "нульовим" у всіх сенсах. Господарі провели сім ударів, а гості мали тільки чотири. Причому останній був проведений з "11-метрового".

Пенальті привіз Єрай Альварес, причому доволі смішно. Отримавши пас від голкіпера у власному штрафному, центрбек відпустив його від себе й нарвався на пресинг від Окампоса. Він міг наздогнати м'яч, але втратив рівновагу й впав – та ще й збив Лукаса. Нападник же впевнено реалізував покарання, завдяки чому Севілья наблизилась до зони єврокубків на дистанцію восьми очок.