У рамках недільної програми 29-го туру Ла Ліги 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 29-й тур

Хетафе – Вільяреал – 1:2

Голи: К. Перес, 29 – А. Перес, 25, Баррі, 33

Атлетік – Осасуна – 0:0

Валенсія – Мальорка – 1:0

Гол: Лопес, 50

Бетіс – Севілья – 2:1

Голи: Кардосо, 25, Кучо, 45+3 – Варгас, 17

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Вільяреал переміг Хетафе у 8-хвилинній "битві Пересів". "Жовта субмарина" вийшла вперед на 25-й хвилині зусиллями Айозе Переса, а Карлес Перес на 29-й зрівняв рахунок – втім, асист Айозе на Баррі вже на 33-й відновив перевагу "підводників". Баррі у компенсований час провів ще один гол, але його скасували через офсайд.

Не менш сильну роботу провели й голкіпери обох команд. Ла Ліга особливо виділила два сейви – Сорія врятував від гола Баени, який добив би Хетафе, а Жуніор Рейс не дав Петеру Федеріко відновити статус-кво

Таким чином, Вільяреал перервав 2-матчеву серію поразок і наблизився до зони ЛЧ на відстань п'яти очок, маючи гру в запасі. Хетафе залишився у дев'яти залікових балах від зони вильоту.

Осасуна приїхала до Більбао й втримала нульову "мирову" з Атлетіком. Героєм зустрічі став голкіпер памплонців – Айтор Фернандес, який наприкінці 2010-х феєрив у Леванте. Воротар гостей двічі врятував при вбивчих пострілах Ніко Вільямса.

Наваррці могли й перемогу вирвати внаслідок навісу на Лукаса Торро, однак після його удару головою м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Підсумкова нічия не дозволила Атлетіку відірватись від п'ятої позиції (там засів Вільяреал) на вісім очок – гандикап становить всього шість. Осасуна продовжила безвиграшну серію до семи турів.

У паралельній зустрічі Валенсія перемогла Еспаньйол (1:0). Тріумф виявився абсолютно заслуженим, враховуючи гостроту моментів "кажанів". Так, після удару Садіка головою з п'яти метрів Грейф спіймав м'яч на самій лінії воріт!

А Герра після вривання на лівий край штрафного пробивав з рикошетом, поціливши у ближню стійку!

Зрештою, все вирішив гол Дієго Лопеса – завдяки його влучному пострілу Валенсія відірвалась від зони вильоту на чотири залікових бали. Еспаньйол відстає на два очки, а безвиграшна серія "папуг" досягла чотирьох турів.

Центральним матчем дня стало Ель Гран Дербі між Бетісом і Севільєю, яке проводили на "Беніто Вільямарін". Фани "вердібланкос" зустріли свою команду фантастичним перфомансом.

Перший там виявився доволі рівним. Рахунок вже на 17-й хвилині відкрила Севілья – це Люкебакіо зачепився за винос з власної половини, увійшов до штрафного та скинув м'яч під удар Варгасу. Втім, вже на 25-й Бетіс відносив статус-кво внаслідок навісу Сабалі під замикання Кардосо. 1:1! Цікаво, що це були перші голи швейцарських і американських футболістів в історії Ель Гран Дербі.

Перед перервою "вердібланкос" зуміли вирватись уперед завдяки красивій комбінації з виводом Кучо віч-на-віч. 2:1! Саме з цим рахунком команди й відправились у роздягальні – а от другий тайм Севілья провалила, завдавши всього одного удару. Бетіс мав лише чотири постріли, награвши на 0,31 xG, однак Антоні міг відзначитись шедевральним голом.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів. Підопічні Мануеля Пеллегріні перемогли Севілью вперше за 12 матчів у Ла Лізі. До того ж, "вердібланкос" встановили історичне досягнення – вперше з 1940 року бетікос здолали нервіонців, пропустивши першими у домашньому поєдинку Прімери.

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