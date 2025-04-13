Поєдинок на Беніто Вільямарін мав велике значення у контексті боротьби за єврокубки – а особливо за ЛЧ. Вільяреал і Бетіс відставали від четвертого місця, на якому засів Атлетік, на шість очок. При цьому баски свій матч ще не зіграли. Поразка за таких розкладів могла коштувати місця в зоні ЛЧ.

Реал обіграв Алавес із двома вилученнями – Мбаппе заробив четверту червону в кар'єрі

Андалусійці краще налаштувались, відкривши рахунок вже на 3-й хвилині. Героєм став Руїбаль, якому вдався фантастичний постріл з лету метрів з 24-х – точно під ближню стійку! Втім, "жовта субмарина" відігралась ще до перерви внаслідок кутового, після якого почалася метушня з кількома заблокованими ударами. Баррі зрештою спіймав відскок і розстріляв ворота.

За дві хвилини по перерві Вільяреал вирвався уперед завдяки шедевральному закиданню від Парехо, яке у штрафному прийняв Перес. Айозе обробив м'яч і пробив поміж ніг голкіперу – цей гол виявився переможним. Левантійці наблизились до четвертої позиції на відстань трьох очок.

Циганков зробив момент матчу й міг забити, але відчув шок через ранню заміну – Жирона дарує першу перемогу за 10 матчів