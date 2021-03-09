Лівий латераль повністю відновився і сьогодні вже тренувався у загальній групі, повідомляє офіційний сайт "Жовтої субмарини".

Динамо та Шахтар дізнались арбітрів на матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Морено через травму коліна не грав з літа 2020 року. Екс-гравець Ліверпуля відбув тривалий період реабілітації і нарешті готовий вийти на поле. За час відсутності Морено лівий фланг оборони Вільяреала ділили Еступіньян та Педраса.

Додамо, що вже у четвер (11 березня) іспанці на виїзді зіграють перший матч 1/8 ЛЄ проти Динамо. Початок зустрічі о 19:55.

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ