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Вільяреал організує Реалу "коридор пошани"

21:50 217 Читать на русском
Вільяреал організує Реалу "коридор пошани"

Гравці Вільяреала хочуть привітати мадридський Реал з перемогою на Клубному чемпіонаті світу.

Вільяреал підтвердив, що виставить коридор гравцям Реала в зв'язку з їхньою перемогою на Клубному чемпіонаті світу, повідомляє Marca.

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У минулому сезоні Барселона відмовилася виставити почесний коридор для Реала на Сантьяго Бернабеу 23 грудня 2017 року. Каталонці аргументували це тим, що не вважають це за потрібне, оскільки не брали участі в Клубному чемпіонаті світу.

Зазначимо, що Вільяреал у минулому сезоні вишиковувався в коридор перед матчем з Барселоною, коли каталонці оформили чемпіонство в Ла Лізі.

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Вільяреал - Реал Мадрид: Четвер 03 січня 2019

Вільяреал
до матчу
23
год
:
12
хв
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Вільяреал Вільяреал Вільяреал - Реал Мадрид
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