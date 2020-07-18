Вільяреал оголосив про відхід двох легенд

Іспанський Вільяреал після завершення сезону попрощається з двома півзахисниками – Бруно Соріано та Сантьяго Касорлою.

"Цей сезон буде незабутнім із кількох причин. Прикро лише, що ми не можемо бути разом навіки", – йдеться в офіційному твіттері клубу.

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Касорла та Соріано є вихованцями "Жовтої субмарини". Перший дебютував з Вільяреал у сезоні 2003/04, другий – під час кампанії 2006/07. Соріано, який завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям, провів на Ель Мадригалі всю кар'єру. Опорного хавбека, який зіграв понад чотири сотні матчів за клуб, не зупинив навіть виліт до Сегунди. Натомість Касорла також встиг пограти за Рекреатіво, Малагу та лондонський Арсенал, а новий сезон може розпочати в катарському Аль-Садді під опікою Хаві Ернандеса.

До слова, свій останній офіційний матч за Вільяреал досвідчені виконавці проведуть у неділю, 19 липня. Суперником левантійців стане Ейбар.

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