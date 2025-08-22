На своєму офіційному сайті Вільяреал повідомив про перехід Ренату Вейги. 22-річний португалець підписав контракт до 2032-го.

Вільяреал поб'є трансферний рекорд – на місці новачка мав бути Довбик

Ренату Вейга – найдорожчий новачок в історії Вільяреала. "Жовта субмарина" заплатила Челсі 29,5 мільйона євро, включаючи бонуси та пункт про перепродаж. Про це інформує Фабріціо Романо. Раніше рекордною покупкою Вільяреала був Пако Алькасер, за якого віддали 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, Вейга перейшов у Челсі з Базеля у 2024 році. З січня 2025-го він виступав e оренді за Ювентус. За Челсі він зіграв лише у 18 матчах, в яких оформив два голи та віддав одну результативну передачу.

Вільяреал впевнено переміг Ов'єдо у матчі-поверненні Касорли в Ла Лігу – легенді влаштували овацію