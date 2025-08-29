Вільяреал у своїх соцмережах оголосив про перехід форварда Міннесоти Тані Олувасеї. Канадець підписав контракт з "жовтою субмариною" на п'ять років.

Вільяреал розчищає шлях для Довбика – іспанський клуб відпустив нападника до суперника Динамо

Міннесота отримала за перехід 25-річного гравця від Вільяреала вісім мільйонів доларів. Трансфер Олувасеї – рекордний продаж американського клубу. За Адрієна Юну платили лише 1,5 млн.

Тані грає за Міннесоту з 2022 року. Він провів за команду 62 матчі, забив 20 голів, входить до десятки найкращих бомбардирів в історії Міннесоти. Олувасеї викликається до збірної Канади, за яку відіграв 15 матчів та забив два голи.

До слова, на позицію форварда Вільяреал хотів запросити Артема Довбика, але іспанці не зуміли домовитися з Ромою.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26 – Забарний, Трубін, Яремчук та інші українці отримали суперників