Вільяреал поділив очки з Атлетіком із Більбао в рамках 31-го туру Ла Ліги. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Посеред тижня Вільяреал став творцем найгучнішої сенсації у чвертьфіналах Ліги чемпіонів, обігравши Баварію. Тоді Унаї Емері заявив, що через тиждень ще раз планує шокувати мюнхенців. Схоже, іспанець вже почав реалізовувати свій план. На матч з Атлетіко у старті не вийшов жоден із тих гравців, які починали проти Баварії.

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Навіть неоптимальному складу суперника баски не створювали надто багато проблем, але таки скористалися незіграністю Вільяреала незадовго до перерви. На Муніаіна висмикнулися і голкіпер, і центрбек. Результат – збили один одного, а Ікер спокійно викотив Раулю Гарсії на порожні ворота. "Жовта субмарина" відігралася на 60-й хвилині. Педраса влучно завершив класну комбінаційну атаку. Більше рахунок не змінювався – 1:1.

Вже у вівторок матимемо шанс перевірити, наскільки дієвий підхід Унаї Емері. До того ж Баварія провела напружений матч проти Аугсбурга, граючи бойовим складом.