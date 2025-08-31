Вільяреал на останніх хвилинах втратив перемогу над Сельтою, подарувавши Реалу лідерство в Ла Лізі
У неділю, 31 серпня, відбудуться кілька матчів Ла Ліги. Рахунки та огляди матчів – на "Футбол 24".
Ла Ліга, 3-й тур
Сельта – Вільяреал – 1:1
Голи: Іглесіас, 90+4 – Пепе, 53
Бетіс – Атлетік – початок о 20:00
Еспаньйол – Осасуна – початок о 20:30
Вільяреал завершив перехід заміни Довбика – кривдник України покине клуб мрії
Ігровий день Ла Ліги розпочався матчем між Сельтою та Вільяреалом. Минулого туру гості сьогоднішнього поєдинку впевнено розібралися з Жироною, забивши у ворота Владислава Крапивцова п’ять м’ячів, а от господарі розписали нічию з Бетісом. На папері Вільяреал вважався фаворитом, однак під час матчу команди виглядали абсолютно рівними.
Перший тайм не приніс жодних результативних моментів – навіть жовтих карток не було. Проте відразу після перерви Вільяреал відкрив рахунок: Ейонг віддав точну передачу на Пепеї, який з меж штрафного майданчика холоднокровно пробив з близької відстані і відправив м’яч у сітку – 0:1.
До кінця матчу обидві команди намагалися змінити рахунок, і це вдалося Сельті. У компенсований час Іглесіас зрівняв рахунок, подарувавши нічию, і через цей результат Вільяреал втратив лідерство в Ла Лізі на користь Реалу.
Жирона без Циганкова і Крапивцова поступилась Севільї – каталонці зазнали вже третьої поразки поспіль і впали на дно