В рамках 18-го туру іспанської Прімери Вільяреал на виїзді розгромив Сельту. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ослаблена травмами кількох ключових гравців Сельта у рідних стінах приймала Вільяреал. Ще у першій половині зустрічі гості влаштували супернику справжній розгром. Вже на 5-й хвилині рахунок відкрив Морено, а трохи згодом перевагу збільшив Гомес. Господарі навіть не намагались нав'язувати боротьбу і на 19-й Парехо майстерним ударом під праву стійку реалізував стандарт з дальньої дистанції. У середині тайму Ніньйо перекинув голкіпера, який необачливо зіграв на виході – 0:4.

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Після перерви господарі вирівняли гру і почали більше володіти м'ячем, але відквитати хоча б один гол ніяк не вдавалось. Гравці Вільяреала вдало тримали оборону і під завісу зустрічі провели ще кілька небезпечних атак, однак зупинились на досягнутому. У підсумку – розгромна перемога "жовтої субмарини" – 0:4.

Завдяки цій перемозі Вільяреал із 32-ма очками піднявся на третю сходинку у турнірній таблиці, натомість Сельта із 23-ма пунктами залишилась на восьмому місці першості.

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