Вільяреал – Динамо – відео голів
22:43 - Читать на русском
Вільяреал приймає Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Вільяреал – Динамо.
Примарні шанси Динамо на камбек у матчі з Вільяреалом розтанули вже на 13-й хвилині.
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Жерар Морено головою замкнув ювелірний навіс з правого флангу – Бущан був безсилий. На другий гол чекати довго не довелось, Миколенко втратив м'яч, Морено знову вбіг у штрафний майданчик киян і легко пробив голкіпера.
Гол Морено:
Дубль Морено:
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