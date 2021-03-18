Примарні шанси Динамо на камбек у матчі з Вільяреалом розтанули вже на 13-й хвилині.

Вільяреал – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЄ – Луческу здивував

Жерар Морено головою замкнув ювелірний навіс з правого флангу – Бущан був безсилий. На другий гол чекати довго не довелось, Миколенко втратив м'яч, Морено знову вбіг у штрафний майданчик киян і легко пробив голкіпера.

Гол Морено:

Дубль Морено: