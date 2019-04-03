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Вільяреал – Барселона – 4:4 – відео голів та огляд матчу

08:25 1334 Читать на русском
Вільяреал – Барселона – 4:4 – відео голів та огляд матчу
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Барселона здійснила неймовірний камбек проти Вільяреала у 30 турі Пірмери. Дивіться відео голів та огляд матчу Вільяреал – Барселона.

23’ Семюель Чуквуезе
50’ Токо Екамбі
62’ Вісенте Іборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Філіппе Коутінью 12’
Малком 16’
Ліонель Мессі 90’
Луїс Суарес 94’

Барселона у 30 турі Ла Ліги зустрілась на виїзді з Вільяреалом, який перебуває у нижній частині таблиці. "Блаугранас" швидко повели в рахунку з перевагою в 2 м'ячі після влучних ударів Коутінью та Малкома.

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Після цього "жовта субмарина" забила 4 м'ячі і, здавалось би, здобула фантастичну перемогу над лідером чемпіонату. Але вилучення Альваро Гонсалеса підвело команду, і Барселона у компенсований час забила двічі та змогла врятуватись. Ліонель Мессі вчергове забив зі штрафного.

Теги
Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Вільяреал Вільяреал Вільяреал - Барселона Ла Ліга
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