Вільяреал – Барселона – 4:4 – відео голів та огляд матчу

Барселона здійснила неймовірний камбек проти Вільяреала у 30 турі Пірмери. Дивіться відео голів та огляд матчу Вільяреал – Барселона.

Барселона у 30 турі Ла Ліги зустрілась на виїзді з Вільяреалом, який перебуває у нижній частині таблиці. "Блаугранас" швидко повели в рахунку з перевагою в 2 м'ячі після влучних ударів Коутінью та Малкома.

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Після цього "жовта субмарина" забила 4 м'ячі і, здавалось би, здобула фантастичну перемогу над лідером чемпіонату. Але вилучення Альваро Гонсалеса підвело команду, і Барселона у компенсований час забила двічі та змогла врятуватись. Ліонель Мессі вчергове забив зі штрафного.