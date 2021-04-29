Вільяреал – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи
Вільяреал в рамках півфінального поєдинку Ліги Європи приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА Вільяреал – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Арсенал може купити засновник Spotify – Анрі та ще дві легенди "канонірів" допомагають бізнесмену
Стартові склади
Вільяреал: Рульї – Педраса, Торрес, Альбіоль, Фойт – Трігерос, Капу, Парехо – Алькасер, Морено, Чуквуезе.
Запасні: Асенхо, Гаспар, Морі, Бакка, Еступіньян, Морено, Коклен, Коста, Гомес, Піно, Баена, Ніньйо.
Арсенал: Лєно – Марі, Холдінг, Чемберс – Сака, Джака, Партей, Себальйос, Сміт-Роу – Едегор – Пепе.
Запасні: Раян, Оконкво, Бельєрін, Габріел, Вілліан, Обамеянг, Седрік, Луїс, Нельсон, Ельнені, Нкетіа, Матінеллі.
Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу