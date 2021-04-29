Протистояння Вільяреала з Арсеналом у цьогорічному півфіналі Ліги Європи наповнене традиціями. По-перше, обидва клуби не в перший раз боряться за фінал – у сезоні ЛЧ 2005/06 "каноніри" пройшли "субмарину" Мануеля Пеллегріні, вигравши вдома й втримавши драматичну нічию 0:0 на виїзді. Через три роки ці колективи зійшлися у чвертьфіналі ЛЧ – там лондонці виявились значно сильнішими, хоча в Іспанії вони знову не перемогли (3:1, 1:1).

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Нині левантійців очолює екс-наставник "гуннерів", якого у Лондоні і досі не сприймають в якості тренера. Унаї Емері затравили британські ЗМІ за погані результати та невиразну англійську мову, а під кінець свого однорічного вояжу на Альбіон він ще й втратив контроль над командою – єдиним успіхом став вихід у фінал ЛЄ, однак там Арсенал програв Челсі. Фіаско в АПЛ похитнуло міжнародний авторитет Емері – до 2018 року він і не подумав би про роботу в якомусь Вільяреалі, а нині у іменитого коуча випав ледь не останній шанс змити репутацію невдахи, нездатного працювати в топ-клубі. Вихід у черговий фінал Ліги Європи (п'ятий у кар'єрі баска) зі скромною "субмариною" змусив би усіх забути про Лондон.

Благо, Емері є не тільки головним спеціалістом по фіналах ЛЄ, а і експертом по відносинах з "колишніми" у цьому турнірі. Тут баск безжальний: у сезоні 2013/14 він разом з Севільєю вибив Валенсію з півфіналу, вигравши перший матч (2:0) і пропустивши тричі на Местальї – якби не гол Мбіа на 90+4-й хвилині, андалусійці вилетіли б. Через п'ять років Унаї на чолі Арсенала знову вибив Валенсію з півфіналу. Було б надзвичайно дотепно, якби баск втретє повторив номер із виносом екс-роботодавця за крок до фіналу.

Втім, нині під рукою Емері лишень Вільяреал, який за кадровим різномаїттям і шириною банки далекий від його Севільї й Арсенала. Попри це, "жовта субмарина" демонструє якісний футбол – левантійці у поточній Лізі Європи виграли усі матчі, крім виїзду з Маккабі, а їхня переможна серія становить вже вісім поєдинків. Щоправда, у плей-офф команді дуже щастило на прохідних суперників, але за шість матчів вона пропустила всього два голи (від Зальцбурга й Динамо Загреб).

У групі іспанці теж пропустили мало (5 м'ячів при 17 забитих), але назвати цей колектив оборонним не можна. Вільяреал працює від контролю м'яча й території, але не розиває свій успіх у якусь феєрію – за весь турнір команда влаштувала розгром лишень Карабаху. При цьому підопічні Унаї Емері дозволяють грати супернику, що було помітно по виїздах у Київ та Загреб, хоча вдома вони не зазнали жодної поразки. В Іспанії левантійці грають у схожому руслі, однак на дистанції такий підхід дозволяє зі скрипом боротись лишень за шосте місце – причому в останніх п'яти поєдинках у "жовтої субмарини" було три поразки (від Барси, Осасуни й Алавеса).

Вразливості Вільяреала прямо випливають з його переваг. Так, у команди є надзвичайно сильний нападник – Жерар Морено у поточному сезоні забив 26 голів та віддав 7 асистів, тримаючись за Бензема й Мессі у гонитві бомбардирів Ла Ліги. Він надзвичайно ефективний у просуванні та в пошуку простору, але у команди намітилась явна залежність від форварда. Унаї Емері намагався вирішити цю проблему, змістивши акценти на фланги (особлива роль виділялася Чуквуезе), але експеримент виявився невдалим – Морено рідко торкався м'яча у штрафному й забив всього один гол у чотирьох останніх матчах, а левантійці програли в них тричі.

Інша проблема криється в активних флангах Вільяреала. "Жовта субмарина" має там дуже швидких і технічних виконавців, тож найбільше креативу створюється після ривків вінгерів – втім, вони залишають величезний простір за спиною. Цим прекрасно користувалася Барселона на вихідних, однак навіть київське й загребське Динамо непогано атакували через вільні зони на флангах. Між тим, Арсенал має надзвичайно потужних виконавців на цих позиціях.

Лондонці в принципі вважаються одними з двох фаворитів Ліги Європи (другим, звісно ж, є Манчестер Юнайтед). Інакше й бути не може, адже гранди АПЛ у цій пісочниці виглядають, як мутанти-переростки – у них занадто великі бюджети, занадто потужні склади й занадто великий запас міцності. Щоправда, у поточному сезоні вони прийняли на себе удар найсильніших команд турніру, але в цілому картина сумна. Розгром Славії за вісім хвилин першого тайму у виконанні Арсенала на стадії чвертьфіналу слугує яскравим підтвердженням непотрібності грандів у цьому турнірі.

Хоча назвати нинішніх "канонірів" грандом можна лишень за колишні заслуги та за можливості на трансферному ринку. Прямо зараз команда Мікеля Артети ризикує випасти за межі топ-10 АПЛ, що й не дивно при одній перемозі над аутсайдером в останніх п'яти турах. До півфіналу ЛЄ лондонці теж дійшли зі скрипом – вони дивом не вилетіли від Бенфіки, розписавши внічию на виїзді (1:1) і вигравши вдома завдяки голу на останніх хвилинах (3:2). З Олімпіакосом "гуннери" примудрилися поступитись у домашній зустрічі, а у чвертьфіналі Арсенал зіграв внічию зі Славією на Емірейтс – і ці результати були заслуженими.

Втім, не варто недооцінювати Арсенал. У Північному Лондоні збирається дуже цікава банда з талановитою молоддю (Сміт-Роу, Сака, Тірні, Мартінеллі), цікавими легіонерами (Пепе, Едегор, Себальйос) і справжніми зірками (Обамеянг, Ляказетт, Вілліан). Команді не вистачає тільки якісної оборони (там все дуже сумно), хоча в окремих поєдинках ті ж Холдінг і Соареш можуть влаштувати перформанс.

Взагалі, нинішні "каноніри" є командою одного матчу. На дистанції їм не вистачає балансу, для високих позицій в АПЛ не вистачає футболістів екстра-рівня, однак прибити гранда тут і зараз вони здатні – у поточному сезоні Арсенал зняв скальпи з Челсі, Тоттенхема, Ліверпуля (двічі) й Лестера, а з МЮ була зафіксована нульова нічия. Причому "гуннери" перемагали не на фарті чи користуючись проблемами суперника, а завдяки продуманій тактиці й хорошій структурі гри.

Мікель Артета проводить дуже хорошу роботу, розкриваючи молодих талантів і долаючи критичні проблеми, які виникають по ходу сезону, однак з цим складом Арсенал зобов'язаний чіплятись за єврокубки. Через АПЛ туди вже не пробитись, тож у північних лондонців залишається всього один шанс засвітитись у Європі наступного сезону – їм необхідно виграти ЛЄ. За цей результат "каноніри" повинні лягати кістьми.

Кадрова ситуація

Травмовані: Іборра – Давід Луїс, Тірні (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Вільяреал – Арсенал

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Педраса – Чуквуезе, Парехо, Капу, Трігерос – Морено, Алькасер

Арсенал: Лєно – Чемберс, Холдінг, Марі, Джака – Парті, Себальйос – Сака, Сміт-Роу, Пепе – Ляказетт

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Навряд чи все вирішиться вже у першому матчі. Занадто вже нестабільні ці колективи, та і рівень команд співставний. При цьому Вільяреал і Арсенал доволі схожі – вони можуть знищити один одного на флангах, форварда грає мобільна "дев'ятка", а тренери є дуже гнучкими у тактичному плані. У іспанців дещо краща оборона, однак на контратаках англійці виглядають гостріше. Взагалі, "каноніри" вміють "вибухати" по ходу зустрічі, а от "жовта субмарина" більш розмірена у своїй грі. За цими факторами маємо нічию.

На виїзді Арсенал у цьогорічній Лізі Європи виступає значно краще, ніж вдома, в той час як Вільяреал у рідних стінах не зазнав жодної поразки в турнірі – навряд чи в цьому є якась логіка, однак про цей факт теж не варто забувати. Аналогічно невеликий сенс має любов Унаї Емері до фіналів ЛЄ, а от його ширший досвід топ-матчів є серйозним козирем. Щоправда, Мікель Артета до Арсенала працював аситентом Пепа в Сіті, а в Лондоні він виграв вже два титули (Кубок і Суперкубок), регулярно прибиваючи грандів. Словом, і тут маємо нічию.

Зрештою, обидва колективи рівні в позиційній роботі. І Арсенал, і Вільяреал здорово відкривають зони завдяки хитрим переміщенням форвардів, вінгерів та атакувальних хавів, однак дещо губляться на стадії позиційної оборони. Ці команди грають самі й дозволяють грати супернику, що створює передумови для розміну голами – але навряд чи їх буде багато у першому півфіналі. Іспанці в принципі забивають мало, а тут ще й обережність потрібна.

Словом, усі фактори вказують на те, що на Кераміці команди розпишуть нічию. Все вирішиться уже на Емірейтс.

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