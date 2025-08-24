Вільяреал та Жирона зіграють матч 2-го туру Ла Ліги сезону 2025/26. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч другого туру Ла Ліги сезону 2025/26 між Вільяреалом та Жироною відбудеться у неділю, 24 серпня, о 20:30. У Ла Лізі команди стартували по-різному. Вільяреал здобув перемогу над Ов'єдо та прагне від самого початку закріпитися серед лідерів чемпіонату. Натомість Жирона провалила перший тайм у матчі проти Райо Вальєкано та закономірно поступилася з рахунком 1:3.

Ванат може перебратись з Динамо у Жирону – топ-джерело повідомило трансферну бомбу в стилі Довбика

Де дивитися Вільяреал – Жирона? Трансляцію матчу можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO. Онлайн дивитися її можна на різних пристроях: смартфонах, планшетах, комп’ютерах та смарт-телевізорах.

У стартовому складі Жирони на сьогоднішній матч вийшли два українські футболісти – вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов. Український воротар посів місце основного воротаря Пауло Гассаніги, який пропускає гру через вилучення в попередньому матчі.

До слова, Крапивцов навіть став центральною фігурою на фото стартового складу.

Стартові склади

Вільяреал:

Жирона:

Асист Циганкова та сейви Крапивцова не врятували Жирону – Райо Вальєкано знищив каталонців у матчі-відкритті Ла Ліги