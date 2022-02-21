Вільяреал – Ювентус: Емері озвучив мотивацію на поєдинок 1/8 Ліги чемпіонів
Головний тренер Вільяреала Унаї Емері висловився щодо першої зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.
"У складі Ювентуса зібрані футболісти своїх збірних, і кожен із них дуже досвідчений. Але такі гравці є і в нас: Пау Торрес, Рауль Альбіоль, Хуан Фойт.
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Ми виконали колосальну роботу, щоб опинитися тут. Хочемо здобути визнання, тому що виграли, а не показали добрий футбол. Хочемо від себе більшого. І ми дісталися до 1/8 фіналу, адже повністю це заслужили", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.
Зауважимо, поєдинок Вільяреал – Ювентус буде зіграний 22 лютого, початок – о 22:00. Матч-відповідь запланований на 16 березня.
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