"У складі Ювентуса зібрані футболісти своїх збірних, і кожен із них дуже досвідчений. Але такі гравці є і в нас: Пау Торрес, Рауль Альбіоль, Хуан Фойт.

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Ми виконали колосальну роботу, щоб опинитися тут. Хочемо здобути визнання, тому що виграли, а не показали добрий футбол. Хочемо від себе більшого. І ми дісталися до 1/8 фіналу, адже повністю це заслужили", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, поєдинок Вільяреал – Ювентус буде зіграний 22 лютого, початок – о 22:00. Матч-відповідь запланований на 16 березня.

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