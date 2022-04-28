"Вільяреал – це ганьба Ліги чемпіонів. Не розумію, як ця команда дісталася до півфіналу. Якщо такі команди є в 1/2, то УЄФА повинен розуміти, що в нього великі проблеми.

Ліверпуль – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Ман Сіті блискуче відіграв із Реалом і мав виграти з переконливішим рахунком. А от те, що ми бачили в матчі Ліверпуля і Вільяреала – це гра останнього туру групового турніру проти команди, яка не може вийти навіть у Лігу Європи. Ліверпуль навіть не спітнів.

Гра воротаря Вільяреала – це одна з найгірших ігор, які можуть бути на такому рівні. Досі не можу повірити у таку слабку команду в півфіналі Ліги чемпіонів. У пару до ван Дейка можна було навіть випустити якогось вболівальника і влаштувати йому щасливий день", – цитує 52-річного Джейсона Канді AS.

Нагадаємо, матч-відповідь півфіналу ЛЧ Вільяреал – Ліверпуль відбудеться 3 травня.

Ліверпуль впевнено переміг Вільяреал у першому півфіналі Ліги чемпіонів