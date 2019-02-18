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Вільяреал – Севілья – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Вільяреал – Севілья – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Вільяреал – Севілья / твіттер Вільяреала

Вільяреал несподівано розгромив Севілью у поєдинку 24-го туру іспанської Ла Ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 24-й тур

Вільяреал – Севілья – 3:0

Голи: А. Гонсалес, 20, Екамбі, 45, Альфонсо, 87

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Вільяреал відкрив рахунок у середині першого тайму. Санті Касорла виконав подачу зі штрафного, а Альваро Гонсалес головою переправив м'яч у ворота.

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А перед свистком на перерву Токо Екамбі прошив Вацліка після пасу Карлоса Бакки – 2:0. У другому таймі Севілья зробила спробу повернутися у гру, але не змогла. Під завісу поєдинку Альфонсо прорвався лівим флангом у штрафний та пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок – 3:0.

Джерело: MEGOGO
Іспанія24 турЕль Мадригал (Вільярреал)

Вільяреал - Севілья: Неділя 17 лютого 2019

Вільяреал
Матч завершено
3 : 0
Севілья
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Відеоновини Севілья Севілья Вільяреал Вільяреал Іспанія Вільяреал - Севілья
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