Вільяреал та Реал розійшлись миром у 10 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Вільяреал – Реал Мадрид на Футбол 24.

Реал миттєво вийшов вперед у рахунку – Маріано вже на 2 хвилині переправив м'яч у ворота після передачі Карвахаля. Вільяреал після пропущеного голу став більше атакувати, тоді як мадридці більше утримували м'яч.

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У другому таймі "жовта субмарина" захопила ініціативу та створила декілька нагод біля воріт Куртуа. Одна з них завершилась пенальті у ворота бельгійця – той збив Чуквуєзе, а Жерар Морено впевнено реалізував 11-метровий та встановив остаточний рахунок матчу.

Таким чином, Реал набрав 17 очок та залишився четвертим, Вільяреал з 19 пунктами розташувався на третій сходинці.

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