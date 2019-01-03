Вільяреал – Реал: Каземіро може повернутися на поле після тривалої травми

Хавбек Реала Каземіро нарешті може повернутися на футбольне поле.

Опорний півзахисник Реала Каземіро відновився після травми щиколотки і зможе взяти участь у матчі проти Вільяреала.

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26-річний бразилець отримав пошкодження на початку листопада в матчі проти Сельти, після чого відновлювався майже 2 місяці.

Цікаво, що бразилець повертається в основу завдяки травмі Маркоса Льоренте, який чудово впорався із роллю дублера Каземіро та цілком претендував на місце у старті "вершкових".

До травми Каземіро встиг взяти участь у 12 матчах Прімери.