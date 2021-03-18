Нападник Динамо Артем Бєсєдін не готовий на 100% до поєдинку Ліги Європи.

"У Бєсєдіна мікротравма, тому Містер вирішив залишити його в запасі", – цитує тренера киян Огнєна Вукоєвіча Tribuna.

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24-річний нападник "біло-синіх" розпочав матч проти Вільяреала на лаві запасних. Варто відзначити, що після зимової перерви Артем розпочинав у старті кожного офіційного матчу киян та встиг відзначитись 4-ма голами.

Нагадаємо, у першій зустрічі Динамо поступилось іспанцям у Києві (0:2).

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