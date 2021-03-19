"Важливо звернути увагу на мотивацію гравців, на їхню активну участь у грі. Кожен із наших футболістів віддає на полі все найкраще, що у них є. Звичайно, перемоги підсилюють віру в себе та позитивний настрій команди. Ми намагаємося грати з власним характером і особливим стилем. Прагнемо віднайти свою гру попри невдалі моменти.

Другий гол Жерара Морено продемонстрував нашу впевненість у собі. Навіть у грі на виїзді ми добре пресингували – всі ці показники підкреслюють характер нашої команди та приносять свої результати. У Лізі Європи ми виступаємо дуже добре, і тепер потрібно перенести цю успішну ходу на матчі Прімери, щоб показати, що ми здатні приймати різні виклики та перемагати на всіх фронтах.

Вільяреал – Динамо – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Індивідуальна гра на користь команди – це дуже важливо. У першому матчі в Києві у Морено було два гольові паси, а сьогодні – два голи. Звичайно, Жерар перебуває в фокусі уваги, і нехай так продовжуватиметься й надалі. Але важливо підкреслити, що величезне значення має гра всієї команди. Для того, щоб забивати голи та перемагати, потрібно надійно діяти в обороні, проводити комбінації, створювати моменти. Протягом усього сезону ми намагалися використовувати сильні сторони всіх своїх гравців. У когось є швидкість, хтось вміє правильно обирати позицію, створювати гольові моменти або втілювати їх у забиті м’ячі. Однак у нас були травмовані виконавці, тому ми не могли грати збалансовано. Зараз футболісти поступово повертаються. Усе це дає нам впевненість у нашій грі та можливість добре розподілити гравців на полі", – наводить слова Емері офіційний сайт Динамо.

Вільяреал вдруге легко бив Динамо – команда Луческу без шансів вилітає з ЛЄ