"Вільяреал контролював гру, адже ця команда має більше досвіду. У наших суперників є футболісти, які вже більше восьми років виступають у європейських турнірах найвищого рівня. Ми ж маємо у своєму розпорядженні молодих гравців, у яких немає великого досвіду участі в єврокубках. Але цей досвід вони зараз отримують.

Вільяреал – Динамо – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Вільяреал грав краще та забив швидкий гол – Жерар Морено знову показав свій клас. У нас Родрігес намагався зачепитися за м'яч в атаці, але йому було складно це зробити. Але навіть попри те, що ми не вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи, я бачу тут і позитивні моменти. Цього року у нас не вийшло, а в наступному буде інакше.

У Динамо дуже молоді виконавці, деяким усього 18-20 років. Вони лише вчаться грати на такому високому рівні. Вони показали конструктивну гру, але нам не вистачало сміливості в атаках і доведенні їх до кінця. Не можу сказати, що я залишився задоволений результатом. Але Вільяреал однозначно грав краще, тому результат закономірний", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Вільяреал вдруге легко бив Динамо – команда Луческу без шансів вилітає з ЛЄ