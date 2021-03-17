"Думаю, це буде матч між двома гідними командами. Це правда, що Вільяреал краще відіграв попередній матч. Ми програли першу гру через кутовий, через помилки, через брак досвіду на такому рівні. У складі суперника грають гравці з дуже великим досвідом, який не можна порівнювати з гравцями Динамо на даному етапі. У нас молоді гравці, але вони дуже амбітні, грають з великим ентузіазмом. Тому ми зробимо все можливе, щоб пройти в наступний раунд.

Вільяреал – Динамо: передматчева прес-конференція Унаї Емері

Вільяреал – сильна команда з величезним досвідом. Не будемо говорити про план на гру заздалегідь, подивимося завтра. Це важливий матч. Звичайно, Вільяреал – фаворит, але і ми будемо грати до останньої хвилини. У Вільяреалі грають великі гравці – Альбіоль, Парехо. Але ми не боїмося їх. Ми вже познайомилися з цим опонентом. Будемо робити все, щоб перемогти. Це правда, що у Вільяреала більше шансів пройти далі, але ми поборемося.

Чи відігравав уже у своїй кар'єрі такі гандикапи? Я не пригадую, щоб я програв 0:2 вдома. Я говорю про матчі плей-офф. Не пригадую, щоб мої команди програвали 0:2 перші матчі вдома", – сказав Луческу.

До слова, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Вільяреал – Динамо відбудеться завтра, 18 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Нагадаємо, поєдинок між цими командами на НСК Олімпійський у Києві завершився перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. За "жовту субмарину" забивали центральні захисники іспанців – Пау Торрес та Рауль Албіоль.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному: що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій