Вільяреал – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільяреала.
"Думаю, це буде матч між двома гідними командами. Це правда, що Вільяреал краще відіграв попередній матч. Ми програли першу гру через кутовий, через помилки, через брак досвіду на такому рівні. У складі суперника грають гравці з дуже великим досвідом, який не можна порівнювати з гравцями Динамо на даному етапі. У нас молоді гравці, але вони дуже амбітні, грають з великим ентузіазмом. Тому ми зробимо все можливе, щоб пройти в наступний раунд.
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Вільяреал – сильна команда з величезним досвідом. Не будемо говорити про план на гру заздалегідь, подивимося завтра. Це важливий матч. Звичайно, Вільяреал – фаворит, але і ми будемо грати до останньої хвилини. У Вільяреалі грають великі гравці – Альбіоль, Парехо. Але ми не боїмося їх. Ми вже познайомилися з цим опонентом. Будемо робити все, щоб перемогти. Це правда, що у Вільяреала більше шансів пройти далі, але ми поборемося.
Чи відігравав уже у своїй кар'єрі такі гандикапи? Я не пригадую, щоб я програв 0:2 вдома. Я говорю про матчі плей-офф. Не пригадую, щоб мої команди програвали 0:2 перші матчі вдома", – сказав Луческу.
До слова, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Вільяреал – Динамо відбудеться завтра, 18 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Нагадаємо, поєдинок між цими командами на НСК Олімпійський у Києві завершився перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. За "жовту субмарину" забивали центральні захисники іспанців – Пау Торрес та Рауль Албіоль.
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