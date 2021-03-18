"Для української команди це в певній мірі буде гра за свій імідж. Хоча, зрозуміло, потрібно вірити в успіх киян. Якщо Динамо вдасться забити швидкий м'яч, то шанси у підопічних Мірчі Луческу будуть. Але якщо "біло-сині" пропустять, то шансів практично не буде.

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Беручи до уваги той факт, що Вільяреал грає у себе вдома, на жаль для українського гранда, іспанці повинні відзначитися у воротах Динамо. Тому динамівцям важко буде не пропустити, граючи на виїзді з такою сильною командою, яку тренує Унаї Емері.

Але в футболі все може бути. Якщо кияни заб'ють швидкий м'яч, то може все змінитися", – цитує Федецького Sport.ua.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи кияни вдома поступились іспанцям (0:2).

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