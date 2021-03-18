"Матчі в Києві та Римі показали, наскільки Динамо і Шахтар сильно відрізняються від рівня двох топових чемпіонатів – Іспанії і Італії. Маю на увазі роботу з м'ячем, тактику та інші аспекти гри. Вільяреал, нічого не боячись, вільно грав у футбол. Динамо намагалося, особливо у першому таймі, нав'язати свою гру, і це у них в дебюті виходило.

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Але в цілому іспанці показали, що вони вищі за класом: індивідуальний рівень підготовки і тактичний вишкіл, коли вся команда і в обороні, і в атаці. Так, динамівці старались, їм немає в чому дорікнути, але, на жаль, такі реалії життя, ми поступаємося в майстерності, яка і виявляється вирішальним фактором на полі. Тому у матчі-відповіді шансів у Динамо практично немає.

Киянам потрібно вийти і постаратися зіграти у свій футбол, отримати задоволення від гри з таким суперником і на такому рівні. Адже ці ігри – це колосальний і неоціненний досвід, якого бракує молодим хлопцям. Ті ж захисники Забарний і Сирота в чемпіонаті України грають на тому рівні, який дозволяють суперники, і нам здається, що вони виглядають гідно. А ось в таких поєдинках як з Вільяреалом, де вони постійно перебувають під тиском і пресом, відразу ж видно недоліки.

На відміну від наших гравців в чемпіонаті, в єврокубках все робиться швидше, поки ти подумаєш, нападник буквально випереджає тебе на півкроку, і твої думки не встигають за діями. Вони повинні пройти через такі ігри, отримати загартування, тому що без таких уроків нічого не вийде. Можна сподіватися на диво в Іспанії, але сьогодні я не бачу реальних можливостей, що Динамо зможе продемонструвати гру, яка могла б переламати хід у матчі-відповіді і досягти необхідного результату", – сказав Коновалов у коментарі виданню Ua-Football.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між іспанською та українською командами відбудеться вже сьогодні, 18 березня. Початок зустрічі о 22:00.

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