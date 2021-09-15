Вільяреал розписав гольову нічию з Аталантою (2:2) у першому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Фройлер відкрив рахунок у зустрічі вже в дебюті. Але Вільяреал це не зламало і він відігрався ще до перерви – результативний удар до свого активу записав Трігерос.

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По перерві "Жовта субмарина" навіть подвоїла перевагу зусиллями Груневелда, який реалізував вихід віч-на-віч. Сталось це після заміни Маліновського, який вийшов з перших хвилин, на Пашаліча. "Богиня" ж не здалась і вирвала бодай нічию – рятівний гол в активі Госенса.

Аталанта і Вільяреал наразі ділять другу-третю сходинки групи F з одним заліковим балом, очолює квартет Янг Бойз, а МЮ – останній.